Mais de mil servidores estaduais de Alagoas podem ter o salário suspenso

Data: 25/07/2019



A um dia do final do prazo, cerca de 1,5 mil servidores públicos de Alagoas ainda não fizeram a atualização cadastral exigida pelo governo do Estado. Quem não realizar o recadastramento até sexta-feira (26) terá o salário suspenso, segundo informou a Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag).

O primeiro prazo para o recadastramento dos servidores se encerrou na semana passada, mas a Seplag o prorrogou. Quem deixou para o segundo prazo não vai receber salário no dia 30 de julho, mas será inserido em uma folha suplementar no dia 11 agosto.

O recadastramento deve ser feito no site da Seplag (clique aqui). O documento, que detalha o processo, traz ainda a lista nominal dos servidores que precisam atender à convocação dentro do novo prazo.

Quem não atualizar seus dados funcionais vai continuar com os salários suspensos até que regularize sua situação junto ao Estado.

A Seplag disse que deve divulgar uma nova portaria informando as penalidades aos servidores que não se recadastraram e como eles vão poder se regularizar.

Em caso de dúvidas sobre o recadastramento, basta acessar o Portal do Recadastramento ou entrar em contato com a Central responsável pelo procedimento por meio do telefone (82) 3315-1517.

Fonte: G1/AL