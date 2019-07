Secretária de Educação Cíntya Alves participa do workshop de práticas inspiradoras do Programa Escola 10

A Secretária municipal de Educação Cíntya Alves participou juntamente com a equipe técnica da Semed do primeiro Workshop de Socialização de Práticas inspiradoras do Programa Escola 10.

O evento realizado entre os dias 23 e 24 de julho, no centro de Convenções Ruth Cardoso em Maceió, teve exposição de banners dos municípios envolvidos, além de rodas de conversas e mesas redondas que abordaram as principais práticas do Escola 10 no estado de Alagoas.

O programa criado pelo Governo do Estado ,objetiva entre outros resultados: A alfabetização dos alunos na idade certa e o aumento do IDEB- Índice de Desenvolvimento da educação Básica; integrando com isso as redes municipais e estadual de ensino.

A Secretária de Educação Cíntya Alves participou do evento, com as presenças também ,da Gerente de acompanhamento de fluxo da Semed, Darlene Nonato, da Coordenadora do Programa Escola 10 em Penedo, Keith Guimarães; Coordenadora Geral SEMED, Laudeci Melo, e da Articuladora e Técnica Pedagógica, Anabel Vicente Santos.

“Foi um momento proveitoso e de muito conhecimento. Poder compartilhar ações e avanços entre municípios nos mostrou que estamos no caminho certo. Com a força de vontade de nossa equipe e o apoio do Prefeito Marcius Beltrão vamos continuar avançando”. Concluiu a Secretária municipal de educação Cíntya Alves.

Fonte: Ascom/PMP