Filipe Luís explica volta ao Brasil: “Entrar para a história do Flamengo”

Data: 26/07/2019



O Flamengo apresentou Filipe Luís na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral-esquerdo, de 33 anos, conheceu seus novos companheiros e falou com a imprensa antes de fazer o seu primeiro treino no Rubro-Negro. Com a família espanhola presente no CT, ele recebeu a camisa de número 16 e explicou porque decidiu voltar ao Brasil depois de 15 anos na Europa.

– Foram conversas interessantes e intensas. Não foi questão financeira, poderia ter ficado na Europa. Foi o desafio de entrar para a história do Flamengo. Pouca gente tem essa chance. E hoje o Flamengo nos proporciona isso. Tem que ser um pensamento de todos os flamenguistas: o Flamengo tem que estar em primeiro lugar. Hoje é um grande dia para mim.

Filipe Luís chegou ao Brasil na última quinta-feira e logo foi para o Ninho do Urubu iniciar os exames e testes físicos. Mas só nesta sexta que ele começou a treinar com os novos companheiros. Ele teve o nome publicado no BID da CBF e já está regularizado para poder estrear pelo Flamengo, mas ele ainda não deve ser relacionado para o clássico contra o Botafogo neste domingo.

Filipe Luís tem 33 anos e retorna ao Brasil após 14 temporadas na Europa. Ele se junta a Gerson, Rafinha e Pablo Marí como contratações realizadas neste meio do ano. Ele fechou um contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2021.

Confira outros trechos

Decisão

“Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos na Europa. Tinha a possibilidade de continuar. Mas quando o Flamengo liga balança, é diferente. Minha família está aqui e entende e sabe o que o Flamengo significa para mim. É um sonho. Só foi possível porque hoje o Flamengo tem esse projeto de grandeza, de lutar por todos os títulos. Não sou o salvador da pátria, mas vim para ajudar. Com a nação do nosso lado tenho certeza que vamos conquistar títulos importantes”.

Espírito de torcedor

“O cara que mais segui no Flamengo foi o Athirson, o jeito que jogava e conduzia a bola. Até tentava imitar. Mas o que mais me marcou foi o gol do Pet, contra o Vasco, no Carioca. Momento mais emocionante que vivi”.

Influência da esposa

“Conversamos muito. O poder de convencimento desses caras é impressionante. (Braz e Spindel). Conversei com a minha esposa, e ela falou que iríamos para um lugar que realmente me queriam, onde vou me sentir importante e querido. Isso faz toda diferença. Minha esposa é que queria vir para cá (rs). Eu é que não queria no início, queria jogar na Champions. Mas hoje ver o meu filho com a camisa do Flamengo me enche os olhos. Hoje a decisão é 100% que eu pensei, fiz a decisão correta”.

Mensagem

“Entendo o lado do torcedor, ansiedade, querendo uma resposta rápida. A minha mensagem que posso passar é dentro de campo. Se eu mostrar que estou bem, quero ajudar e vou dar a minha vida pelo Flamengo, o torcedor estará ao meu lado”.

Adaptação

“Sei que a adaptação não será fácil. Até desanimei um pouco durante a Copa América por conta dos gramados. Mas venho para encarar qualquer situação. Venho para ajudar com a experiência que adquiri lá fora”

Centro de treinamento

“O CT do Flamengo com certeza é de padrão europeu. Poucos clubes na Europa tem um centro de treinamento como esse”.

Jorge Jesus

“Enfrentei o Jorge (Jesus) duas vezes na Europa.. É um cara que controla o jogo. Será um prazer trabalhar com ele. Vai entrar na minha lista de grandes treinadores. Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo”.

Estreia

“Vai depender dos treinos. Não tenho nenhum problema, mas estou há três semanas parado. Preciso de um tempo de preparação. Não sei quando, o treinador vai saber avaliar”.

Emelec

“O time está querendo muito. Precisamos da Nação ao nosso lado. Conversei com muitos jogadores. Todo mundo vai dar a vida para reverter a situação na Libertadores. Já vimos isso várias vezes na Champions. Por que não seria possível aqui?”.

Foto de criança

“Em relação a foto de infância (com a camisa do Flamengo), foi espontânea. É fácil quando você é torcedor do clube, ama o clube. Não foi coisa do meu staff. Sou autêntico, faço as coisas com o coração”.

Neymar no Flamengo

“O Neymar é um cara 10. Ele torce para o Flamengo, hein. Outro que vem daqui a uns anos é o Diego Costa. Já falei com ele”.

Diego

“Diego é um cara especial. Nunca paramos de falar. Tive a mesma lesão igual em 2010. Incrível, logo no dia que eu chego. Coisas do destino. Mas tenho certeza que ele é o cara mais preparado do elenco para superar essa lesão. Cara muito forte. Que se recupere logo”.

Fonte: Globoesporte