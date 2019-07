Fim de semana tem previsão de chuva em todas as regiões de AL

Data: 26/07/2019



A previsão do tempo para o fim de semana é de pancadas de chuva em poda Alagoas. As temperaturas nesse período chegam aos 30º apenas no Sertão. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Até sábado, o tempo fica instável no Leste do estado, o que vai provocar chuva moderada e algumas pancadas intensas em pontos isolados do Litoral.

Essas chuvas, segundo a Semarh, não devem provocar transbordamentos ou alterar o nível das lagoas, mas sim, pequenos alagamentos em áreas vulneráveis. Já nas outras regiões, a previsão é de chuvas fracas, intercaladas a períodos de tempo seco.

No domingo, pode chover em todas as regiões do estado.

Confira como ficam as temperaturas:

Sábado

Maceió: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Agreste: mínima de 22º C e máxima de 29º

Baixo São Francisco: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Litoral: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Sertão: mínima de 20º C e máxima de 30º C

Zona da Mata: mínima de 24º C e máxima de 27º C

Domingo

Maceió: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Agreste: mínima de 23º C e máxima de 29º

Baixo São Francisco: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Litoral: mínima de 25º C e máxima de 28º C

Sertão: mínima de 22º C e máxima de 30º C

Zona da Mata: mínima de 24º C e máxima de 28º C

Fonte: G1/AL