Prefeito de Rio Largo deve retornar imediatamente ao cargo, determina Presidente do TJ

Data: 26/07/2019



Por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) Tutmés Airan proferida nessa sexta-feira, dia 26, o prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves (PP), que teve o cargo cassado no último dia 17, acusado de improbidade administra, deve retornar imediatamente ao cargo.

“O afastamento ofende a ordem pública por representar desordem e descontinuidade administrativa de todos os projetos e planejamentos já iniciados, além de comprometer a continuidade das políticas e serviços públicos prestados à população do município de Rio Largo”, reforçou Airan na determinação.

O presidente do TJ afirmou afirma ainda conceder “o pedido de suspensão referente à decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Largo, atribuindo efeito ativo à presente decisão em sede de suspensão de segurança, para, assim, suspender os efeitos do Decreto Legislativo n.º 01/2019 da Câmara de Vereadores de Rio Largo e determinar o imediato retorno do requerente ao cargo de Prefeito do Município de Rio Largo”.

O caso

Em sessão especial na Câmara Municipal de Rio Largo, os vereadores decidiram pela cassação do prefeito Gilberto Gonçalves (PP), acusado de improbidade administrativa. Foram 10 votos a favor da cassação e apenas um contra.

Gonçalves foi acusado de infringir a Lei Orgânica do Município ao nomear os filhos para ocupar secretarias do governo e utilizar veículos da prefeitura para transporte particular.

Gilberto Gonçalves deixou o cargo de forma imediata e a vice-prefeita, que também é sua esposa , Cristina Gonçalves, assumiu a prefeitura em seu lugar.

por Gabriela Flores/CadaMinuto