Centro de Diagnóstico de Penedo realiza quase dez mil exames em um semestre

Data: 27/07/2019



Diversidade de procedimentos, equipamentos de alta tecnologia, equipe comprometida com o trabalho e atendimento humanizado. A base de sustentação da nova fase do Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes – um moderno centro de imagens da Prefeitura de Penedo – alcança ótimo resultado, com quase dez mil procedimentos realizados em 2019.

Desde a data de sua reinauguração, em 19 de fevereiro, a unidade da Secretaria Municipal de Saúde que recebeu investimentos na ordem de R$ 3 milhões produziu 9.616 exames em seu primeiro semestre de funcionamento.

“Antes da reabertura do Centro, a gente só tinha 200 ultrassonografias por mês, ainda assim com prestador contratado que trazia o equipamento. Além disso, era preciso priorizar as gestantes. Também só havia exame com Doppler na rede privada ou por meio do Conisul”, explica Márcia Novari, diretora do Centro de Diagnóstico agora muito bem equipado, com mamógrafo, aparelho de raio-x, eletrocardiograma e três equipamentos de ultrassonografia.

Fim da fila

“Com esses investimentos, a população dispõe de ultrassonografias de abdômen total, tireoide, próstata, mamas, entre outros exames de imagem que só eram realizados de forma residual, o que gerou uma demanda represada de mais de três mil exames”, acrescenta Márcia sobre a ‘fila que já não existe mais’ nesse setor do Sistema Único de Saúde (SUS) em Penedo.

O trabalho da gestão Penedo Terra do Desenvolvimento e da Cultura com deputados e senadores que enviaram recursos para equipar a unidade de saúde. “Hoje também atendemos demandas urgentes da UPA, fazemos exames morfológicos obstétricos, inclusive em bebês para visualização de microcefalia por exemplo, Doppler de cordão umbilical, Doppler venoso de carótidas, procedimento muito importante para prevenir AVC, Doppler venoso de membros inferiores, Doppler para verificar o acesso para pacientes de diálise e outros tantos avanços”, informa Márcia Novari.

Pacientes ausentes

Os avanços na oferta de exames esbarram em um problema que impede até o atendimento de pacientes. Cerca de 30% das pessoas com exame agendado para o Centro de Diagnóstico de Penedo não compareceram no período entre 19 de fevereiro e 19 de julho.

E poucos pacientes informam a impossibilidade de ir até a unidade na data prevista, o que significa que outro usuário do SUS deixou de ser atendido no lugar do que faltou. Se não houvesse essa abstenção tão alta, ao invés de 9.616 exames, o Centro de Diagnóstico de Penedo teria realizado mais de treze mil exames (13.630) procedimentos, número de agendamentos após a reinauguração de mais avanço na saúde pública penedense.

Outra situação diz respeito aos resultados dos procedimentos que ainda não foram retirados do Centro de Diagnóstico pelo paciente. Para pegar o exame, basta ir ao local na data informada no exame, no horário das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17 horas.

por Fernando Vinícius