Flamengo bate o Botafogo de virada em tarde inspirada de Rafinha

Data: 28/07/2019



Com direito a virada e em tarde inspirada de Rafinha e Gerson, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 2, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson, Gabigol e Bruno Henrique marcaram os gols rubro-negros. Para o Glorioso, Cícero e Diego Souza conferiram.

Para todos os gostos

O jogo foi movimentado, e os gols mostram isso. Saíram de todos os jeitos. Cícero abriu o placar com uma cabeçada. Gerson empatou com um chutaço de fora da área. Depois, Gabigol fez o 2 a 1em um bate-pronto, Diego Souza fez de falta e Bruno Henrique, por fim, fechou o placar depois de uma tabelinha que foi até o gol.

Craque do jogo

Rafinha não fez gol, mas foi um dos principais responsáveis pela vitória do Flamengo. Tanto que foi eleito o craque do jogo pelo público e pelos comentaristas do Grupo Globo. Na saída de campo, o lateral comemorou: “Feliz pela vitória”.

Caminho da vitória

O Flamengo bateu o Botafogo forçando o jogo pela direita. O trio Rafinha, Gerson e Gabigol encontrou os espaços, e por lá saíram os gols. Gerson saiu da direita para marcar. Assim como Gabigol, após passe do lateral. No terceiro gol, a bola saiu dos pés do defensor direto para Bruno Henrique, que fechou o placar.

Botafogo fica na bronca

O espetáculo no Maracanã foi movimentado, mas também polêmico. Após a derrota, o Botafogo saiu na bronca com a arbitragem. Segundo Salvio Spinola, Cuéllar deveria ser expulso no lance em que levou apenas cartão amarelo (veja no vídeo). Além dele, os alvinegros também queriam cartão vermelho para Rafinha, por carrinho no segundo tempo.

Fonte: Globoesporte