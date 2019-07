Polícia investiga crimes de pistolagem que ameaçam prefeito de Palmeira dos Índios

Data: 28/07/2019



Uma reportagem divulgada neste domingo (28) informou que o prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio Cézar (PSB) , está correndo risco de ser assassinado. Segundo as informações dois grupos de pistoleiros, um de Pernambuco e outro de Arapiraca, foram contratados para matar o gestor municipal.

Segundo a Gazeta de Alagoas, a morte de Júlio Cézar está orçada em R$ 300 mil. Parte do dinheiro, cerca de R$ 90 mil, já foi gasto na aquisição de dois carros: um de fabricação japonesa e outro nacional. Outros R$ 20 mil foram gastos em compras de pistolas, fuzis, munição, coletes, entre outros equipamentos para facilitar fugas e disfarces.

A polícia investiga duas possibilidades: crime passional ou político. Há a informação já foram planejados dois atentados contra Júlio Cézar, mas nenhum foi executado. Ao saber de um suposto plano de execução, o prefeito redobrou a segurança.

“Existem indicativos de que o prefeito Júlio Cézar já deveria ter sido executado. A estratégia dos assassinos era aproveitar as visitas do prefeito em obras e atividades públicas na região, principalmente as que concentram muita gente. Nas duas emboscadas planejadas, não houve a consumação porque a movimentação popular foi pequena. O prefeito não sabia de nada”, afirma a matéria do Grupo Arnon de Melo.

Recentemente, o prefeito Júlio Cézar foi vítima de crime cibernético, onde foram divulgadas suas fotos sem roupa. A origem do crime cibernético é passional, a suspeita do crime já foi identificada e o caso está sendo investigado pelo delegado Thiago Prado.

Júlio Cézar afirmou que não comentará o caso, para não atrapalhar as investigações. Ele agradeceu o apoio do Ministério Público Estadual e afirma que confia no trabalho da polícia.

Fonte: Já É Notícia