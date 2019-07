Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo, divulga o Gabarito da Prova – Questões Objetivas

Data: 29/07/2019



A Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo, divulga o Gabarito da Prova – Questões Objetivas/Terceira Etapa do Processo de Escolha, realizada no dia 28 de julho de 2019, na Procuradoria Geral do Município, com inicio as 09:02 e término as 12:02.

Para a realização da referida Etapa, a Comissão do Processo, representada pelos membros Wanderléa Silva Nunes e Andréia Santana Cruz, contou com a colaboração da servidora da PGM, Irani Reis Queiroz, dos representantes da OAB Subseção Penedo, Anderson Jesus Vignoli e Fabiane Soares R. Malta e do Presidente do CMDCA, Cleyton Porfirio dos Santos. Clique AQUI para acessar o Gabarito.

