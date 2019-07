Companhia Mútua apresenta Um Príncipe Chamado Exupéry em Penedo

Data: 29/07/2019



Um livro conhecido em todo mundo, traduzido para diversas línguas e recomendado para todas as idades. Assim é ‘O Pequeno Príncipe’, obra atemporal escrita por Antoine de Saint-Exupéry, escritor e ilustrador francês que está prestes a desembarcar em Alagoas, na bagagem da Companhia Mútua.

O autor do clássico literário também era um aviador que deu asas à imaginação durante seu período de exílio nos Estados Unidos, em meio a 2ª Guerra Mundial. Antes do conflito, Exupéry viajava o mundo levando correspondências do correio aéreo francês, inclusive para o Brasil, onde o aviador tinha pontos de pouso e decolagem.

Suas passagens por Florianópolis o tornaram figura conhecida, carinhosamente chamada de ‘Zéperri’ pelos catarinenses.

E vem de Santa Catarina a peça sobre o criador do livro citado até em concurso de miss. Saint-Exupéry é apresentado pela Cia Mútua como aviador, espetáculo lançado em 2010 que será apresentado nas cidades de Maceió, Penedo e São Miguel dos Campos entre os dias 15 e 26 de Agosto, turnê patrocinada pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura, Ministério da Cidadania e Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Cavaleiros do Céu

Construída com base no teatro de animação, a produção que leva o público para dentro do cenário já conquistou diversos prêmios nacionais. Aplaudida em 15 estados brasileiros, a peça explora o jovem piloto francês, membro da esquadrilha Cavaleiros do Céu, aviadores que arriscam a vida no transporte de cartas e encomendas.

Esse universo de aventuras é encenado com manipulação de bonecos e truques da animação. São dez anos em cartaz, sucesso de público e de crítica que faz sua estreia em território alagoano com a turnê apoiada pela Secretaria Especial de Cultura.

Programa Petrobras Distribuidora de Cultura

Trata-se de uma seleção pública que tem como objetivo contemplar projetos de circulação de espetáculos teatrais não inéditos, em parceria com o Ministério da Cultura. No último edital, foram investidos R$ 15 milhões. Ao todo, foram escolhidos 57 espetáculos, representantes das cinco regiões do país, com apresentações em todos os estados.

Entrada gratuita, intercâmbio e workshop

A entrada para Um Príncipe Chamado Exupéry é gratuita, sendo o público limitado a 60 pessoas por sessão por conta da configuração do espetáculo. Também haverá intercâmbio da trupe catarinense com grupos de teatro nas cidades visitadas e ainda um workshop sobre o processo de montagem do espetáculo, com apresentação de livros de Saint-Exupéry (autor de 8 títulos), maquetes, protótipos de bonecos e outras atividades.

Todas as apresentações e workshops terão tradução simultânea em Libras.

Serviço

Maceió/AL

Apresentações no Teatro Deodoro

15/8 quinta |19h

16/08 sexta | 9h | 19h | 20h30

Workshop no Teatro Deodoro

16/08 sexta | 10h30

Intercâmbio no Centro Cultural Teatro Deodoro

17/8 sábado | 15h

Penedo/AL

Apresentações no Penedo Tênis Club

20/8 terça |20h

21/08 quarta | 9h | 20h

Workshop no Penedo Tênis Club

21/08 quarta | 10h30

Intercâmbio no Círculo Operário de Penedo

22/8 quinta| 19h

São Miguel dos Campos/AL

Apresentações na Escola Municipal Mario Soares Palmeira

24/8 sábado |20h

25/08 domingo | 18h

Workshop na Escola Municipal Mario Soares Palmeira

25/08 domingo | 19h30

Intercâmbio na Casa da Cultura

26/8 segunda| 19h

Por Fernando Vinícius