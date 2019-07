Dia da Etnia Cigana é incluído no calendário cultural de Penedo

Data: 29/07/2019



O calendário cultural de Penedo ganha mais uma data a ser comemorada. Além do mais tradicional evento da região do Baixo São Francisco – Bom Jesus dos Navegantes – e outras festas abertas ao público, o município também comemora o Dia da Etnia Cigana.

De acordo com a Lei Municipal de nº 1650/2019, a data 24 de Maio foi definida para celebrar a cultura da etnia com forte presença no município e representa mais um avanço, por parte da gestão ‘Penedo Terra do Desenvolvimento e da Cultura’, no processo de valorização das comunidades tradicionais que vivem em território penedense.

Mutirão da SEMTHAS

No início do ano, a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) promoveu um mutirão direcionado para a etnia cigana residente em Penedo. O atendimento voltado para a emissão de documentos (carteira de trabalho, alistamento militar e segunda via de certidão de nascimento) e solução de pendências relacionadas ao programa Bolsa Família.

A ação foi realizada no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição localizada na Vila Matias, comunidade com alta concentração de ciganos em Penedo, inclusive por pessoas que não se declaram pertencentes à etnia, apesar da relação de parentesco.

Ações efetivas

“Contribuir com a identificação, valorização e desenvolvimento de nossas comunidades tradicionais é uma das metas da Prefeitura de Penedo e da SEMTHAS. Essas comunidades precisam de ações efetivas e, sobretudo, integradas às lideranças comunitárias para que possamos fazer das características culturais caminhos para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais”, destacou o psicólogo e coordenador de Planejamento da SEMTHAS, Vinícius Barbosa, ao jornalista Thiago Sobral (Secom) durante o mutirão.

Por Fernando Vinícius