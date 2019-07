Semed realiza encontro com diretores da rede municipal de ensino e Oficina de Planejamento para Nivelamento de Aprendizagem

Data: 29/07/2019



A Secretária de Educação Cíntya Alves reuniu os diretores da rede municipal de ensino, na última quinta-feira, 25, na sede da secretaria municipal de educação-SEMED. Na pauta diversos assuntos inerentes ao avanço na qualidade do ensino-aprendizagem em Penedo.

Durante o encontro ficou acordado entre os presentes, a criação de um novo cronograma de reuniões envolvendo: Pais, professores e equipe técnica da secretaria, para que os técnicos possam auxiliar os profissionais das unidades de ensinos, a solucionar possíveis problemas, como também ouvir sugestões da comunidade escolar.

Agradecendo o empenho dos diretores, a secretaria Cíntya Alves encerrou a reunião, mas reforçou a importância do olhar atencioso dos diretores para crianças que estejam faltando as aulas, e com isso a equipe técnica da Semed possa realizar visitas sociais. Avaliando assim cada caso e dando os encaminhamentos necessários, combatendo dessa forma a evasão escolar no município.

Oficina de Planejamento para Nivelamento da Aprendizagem

Já na última sexta-feira, 26, ocorreu também na sede da Secretaria Municipal de Educação -SEMED, uma oficina de Planejamento com foco no Nivelamento da Aprendizagem , que será trabalhado com Reforço Escolar nas unidades de ensino.

O programa de Nivelamento da Aprendizagem ocorre em todas as unidades educacionais, sendo composto por grupos de no máximo 15 estudantes com dificuldades de aprendizagem, com reforço escolar em cada unidade de ensino, nas disciplinas de português e matemática.

O encontro contou com a presença da Secretária de Educação Cintya Alves, Superintendente de Gabinete, Laudeci Melo, Coordenadoras Pedagógicas Anabel Vicente, Cismélia Temóteo, Micheline Seixas, Simone Sátiro, coordenadores e professores que atuam no reforço escolar.

De forma dinâmica e lúdica, os professores apresentaram o desenvolvimento das aulas em suas respectivas turmas, ocasião em que a Secretária de Educação Cintya Alves enfatizou a importância do momento, para realizar um diagnóstico de cada escola, buscando melhorar a leitura, escrita e o raciocínio lógico dos alunos.

Fonte: penedo.al.gov.br