LBV assiste famílias quilombolas do Agreste e Sertão de AL

A Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica seu trabalho socioeducacional com a realização de ações emergenciais em prol de famílias em situação de pobreza, contribuindo para assistência básica e auxílio de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

A campanha Diga Sim!, mobiliza a Sociedade Alagoana a fazer doações, e mediante os recursos arrecadados, a LBV faz a entrega de cestas de alimentos em dezoito estados brasileiros, a iniciativa beneficia 12.500 famílias em regiões que enfrentam estiagens e cheias, e localidades que enfrentam o frio recebem cobertores.

Em Alagoas, no final do mês de agosto/19, a LBV assistirá 300 famílias, com cestas de alimentos, moradoras em comunidades quilombolas e rurais dos municípios de Batalha e Taquarana, no Agreste e Sertão Alagoano.

Para colaborar com as iniciativas do trabalho da LBV! Basta acessar o site www.lbv.org, entrar em contato pelo tel.: 0800 055 50 99, ou ainda dirigir-se a uma das unidades da entidade (lbv.org/enderecos), levando a sua doação financeira ou alimentos não perecíveis.

Quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!

Acesse o endereço LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube, e saiba mais, sobre a entrega das doações.

Conheça o trabalho da LBV em Alagoas

Em Maceió, a Instituição tem sua Sede, localizada no Barro Duro, que desenvolve serviços de proteção básica, através do Criança e Jovem Futuro no Presente!, Vivência Solidária (grupo de mulheres) e Vida Plena (idosos).

Na qual é oferecida dezenas de oficinas como música, arte e cultura, cidadania irrestrita, dança, ballet, artesanato e atividades esportivas. As famílias assistidas diariamente pela LBV, são oriundas de comunidades do Barro Duro, Novo Mundo, Jacintinho, Feitosa, São Jorge, Tabuleiro, Santa Lúcia, Benedito Bentes e Luiz Pedro I.

Visite, conheça e colabore com o trabalho da Legião da Boa Vontade – LBV, localizada à Avenida Muniz Falcão, 964 – Barro Duro – após a Faculdade FAT. Informações: (82) 3328.4410.

