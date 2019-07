Mais de 10 mil candidatos concorrem a vagas do Hospital da Mulher de Alagoas

Data: 30/07/2019



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) divulgou o número de candidatos que concorrem as vagas de trabalho do Hospital da Mulher de Alagoas. Ao todo, 10.648 profissionais disputam as 362 vagas disponibilizadas em 25 cargos.

De acordo com a Sesau, 301 pessoas se candidatam para a vaga de biomédico; 3.279 para enfermeiro; 231 para enfermeiro obstetra; 453 para farmacêutico; 863 para fisioterapeuta; 36 para fonoaudiólogo; 19 para médico anestesiologista; quatro para médico cardiopediatra; 10 para médico de ginecologista (clínico cirúrgico); 7 para médico endocrinologista; e 3 para médico infectologista.

Para médico mastologista, inscreveram-se 6; para médico neonatologista, 12; médico neuropediatra, 2; médico obstetra, 36; médico otorrinolaringologista, 18; médico pediatra, 25; médico proctologista, 5; médico radiologista, 14; médico ultrassonografista em ginecologia e obstetrícia, 31; nutricionista, 658; psicólogo, 784; técnico de enfermagem, 3.217; técnico de laboratório, 226; e técnico de radiologia, 408.

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, explicou que os candidatos serão avaliados através dos critérios de pontuação.

“A avaliação será efetivada mediante análise dos currículos, de caráter eliminatório ou classificatório. Será levada em consideração a experiência na área de atuação dos candidatos e, para a maioria dos cargos, cursos de aperfeiçoamento serão um diferencial. Esta primeira etapa, das inscrições, foi cumprida com transparência e assim seguirá até a divulgação do resultado final dos selecionados para trabalhar no Hospital da Mulher”, expôs o gestor ao enfatizar que a pontuação varia de zero a 100 pontos.

De acordo com Geonice Peixoto, assessora técnica da Superintendência de Atenção à Saúde (Suas) da Sesau, o resultado do PSS vai acontecer em três etapas no mês de agosto. No dia 19, sai a divulgação preliminar, enquanto nos dias 20 e 21 são as datas destinadas ao candidato entrar com o recurso, caso seja necessário. E no dia 26, sai o resultado após o recurso.

Ainda segundo a assessora técnica da Sesau, o PSS possui duas comissões, sendo uma de seleção e a outra de fiscalização. A Comissão Mista de Seleção é composta pelos representantes da Sesau, enquanto a de Fiscalização é formada pelos sindicatos das classes envolvidas. A Sesau também encaminhou convite para participação na comissão para a Assembleia Legislativa do Estado e Ministério Público Estadual.

Os contratos de trabalho terão vigência de seis meses, podendo ser prorrogados por mais seis. O Governo do Estado pretende, ainda este ano, publicar edital para realização de concurso público destinado à área da Saúde.

Fonte: G1/AL