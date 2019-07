Polícia de SP conclui inquérito e não indicia Neymar por estupro e agressão

Data: 29/07/2019



Após concluir o inquérito do caso na tarde desta segunda-feira (29), a delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu que a acusação de estupro e agressão feita pela modelo Najila de Souza contra Neymar e decidiu não indiciar o jogador pelo crime.

No começo do mês, a Justiça acolheu pedido da delegada e autorizou a prorrogação do inquérito por até 30 dias para que diligências complementares pudessem ser feitas. O Ministério Público pediu a cópia do inquérito de extorsão, do inquérito que suposto furto no apartamento de Najila e do inquérito sobre a divulgação de imagens íntimas da mulher, em apuração no Rio. Já delegada solicitou o acesso às imagens das câmeras de segurança do hotel em Paris e o prontuário médico do ginecologista particular de Najila.

As cópias dos inquéritos chegaram e foram anexadas à investigação de estupro. Já as imagens e o prontuário médico não chegaram, porém, a delegada decidiu encerrar a investigação mesmo assim.

As promotoras do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid) podem oferecer denúncia (acusação formal à Justiça), pedir o arquivamento do inquérito ou pedir novas diligências. O Ministério Público tem prazo legal de 15 dias para se manifestar.

Fonte: G1