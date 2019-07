CRB sofre gol no fim e empata em 2 a 2 com o Oeste no Rei Pelé

Data: 31/07/2019



Com a vitória na mão até os 42′ do segundo tempo, o CRB sofreu gol no fim e terminou empatando em 2 a 2 com o Oeste na noite desta terça-feira (30), no Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Igor e Léo Ceará marcaram para o CRB, enquanto Bruno Lopes e Fábio anotaram os gols do Oeste.

O empate deixa o Galo com 20 pontos, na sétima colocação. Já o Oeste chegou aos 17 pontos e assumiu a 11ª posição.

Próxima rodada

O CRB segue jogando em casa e recebe o Cuiabá no sábado (3), às 19h, no Trapichão. O Rubrão encara o Botafogo-SP na sexta-feira (2), às 20h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Fonte: TNH1