Edital para licitação da nova escola Douglas Apratto Tenório está em fase final. Mais de um milhão será investido na obra

Data: 31/07/2019



A nova Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório, que será construída na rua Brasília, Bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho, no mesmo lugar da antiga escola estadual Jácome Calheiros, está em vias de lançamento do seu edital de licitação, cujo processo já foi iniciado, e segundo informações da Semed, Secretaria municipal de Educação, está em fase de analise, etapa anterior a sua publicação.

Após a publicação do edital, a expectativa é que as obras se iniciem ainda em 2019 . A construção dessa nova unidade de ensino, será orçada em mais de um milhão de reais, em valores totais: R$ 1.056.692,85.

Além de sete salas de aula, haverá também sala para diretoria, sala dos professores, sala da secretaria, cozinha, pátio interno e banheiros, corredores, rampa de acessibilidade, entre outros itens.

De acordo com o Técnico de Edificações, responsável pelo projeto da obra, Renan Lima; para construção da nova escola, somente será aproveitado parte da alvenaria da estrutura antiga. Porém ocorrerá a retirada do reboco em sua totalidade e do telhado, que será totalmente refeito. O projeto também conta com a ampliação de toda parte da frente da escola, instalação de grades para segurança do prédio e construção de um muro.

“A obra apresenta uma concepção criativa e inovadora; na qual sua fachada principal será refeita e o telhado será reconstruído com novas ‘tesouras’ e telhas,”, explicou.

Para a Secretaria de educação Cíntya Alves, a execução de mais esse projeto representa a continuidade do avanço na educação, na qual diversas escolas foram reformada e outras estão a caminho, sendo esse o grande marco da gestão do Prefeito Marcius Beltrão na educação do município, em beneficio do futuro das crianças e jovens penedenses.

“Estamos investindo na melhoria das unidades de ensino , com algumas já totalmente reformadas e climatizadas, buscando incansavelmente que nossos alunos e o corpo docente tenham as melhores condições possíveis de trabalho para desenvolver todo o processo ensino-aprendizagem. ”, destacou.

por Thiago Sobral/Decom-PMP