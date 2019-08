Em processo de criação de S/A, presidente do CSA fala sobre o valor de marca do clube

Na próxima segunda-feira, o CSA terá um novo capítulo no processo de transformação do clube em Sociedade Anônima (S/A). Presidente do Azulão, Rafael Tenório falou com o GloboEsporte.com e disse como andam as negociações.

Segundo o dirigente, existe mais de um grupo interessado em fazer parte do clube. Inclusive, dos Estados Unidos. Para isso, o primeiro passo é saber o valor de mercado da marca CSA. E Rafael já apresentou um valor inicial.

– Nós teremos uma reunião na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro, com um grupo de advogados especialista em abertura de S/A e também com representantes de um grupo de investidores americanos. Nesses encontros, tudo que é relacionado ao clube é discutido, como ativo, passivo, patrimônio, valor de mercado….

E segundo um site especializado, que levantou o valor de mercado das 20 equipes que disputam a Série A do Brasileiro, o CSA está avaliado em torno de R$ 90 milhões.

Diante da avaliação inicial, Tenório disse como o clube está vendo o valor estimado da sua marca.

– Estamos buscando também outra avaliação para comparar com essa apresentada por este site. Por enquanto, é momento de muita avaliação, de muito estudo, de cautela, para buscar sempre o melhor para a instituição CSA. Tudo o que estamos fazendo é pensando no melhor para o clube, para sua torcida.

Para fechar a negociação com os investidores, o CSA deve levar a proposta e detalhar para uma assembleia geral do Conselho Deliberativo do clube.

