Menina de 14 anos tem rosto marcado por agressão e namorado é preso

Data: 01/08/2019

Um homem de 21 anos foi preso na noite dessa terça-feira (31), no bairro do Clima Bom, parte alta de Maceió, depois que sua namorada apareceu com marcas de agressão no rosto.

De acordo com informações do 4º Batalhão, uma denúncia anônima levou a guarnição até o endereço onde estava José Eduardo dos Santos Rodrigues e a adolescente. Com marcas recentes no lado direito do rosto, a vítima relatou que tinha sido agredida pelo namorado.

Eduardo recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes, no Pinheiro, onde foi autuado por violência contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: TNH1