Penedo participa com 10 delegados na XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

Data: 01/08/2019



Uma delegação de 10 pessoas representaram o município de Penedo, nesta quarta-feira, 31 de julho, na XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no Centro de Convenções Ruth Cardoso, na capital alagoana. Os delegados eleitos na etapa municipal, estiveram presentes nos segmentos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na esfera Governo e Sociedade Civil, Rede de Atendimento, Movimentos Sociais, Adolescentes e Conselho Tutelar.

A conferência que teve como tema a “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, contou com a presença de várias autoridades que completam a rede de acolhimento, proteção e garantia de direitos, objetivando elaborar e propor ações para a democratização, gestão, fortalecimento e participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e controle social das políticas públicas.

Para o Coordenador da Juventude e atua presidente do CMDCA de Penedo, Cleyton Porfírio, a XI CEDCA foi de extrema importância para apontar os desafios a serem enfrentados e definir ações para a garantir o pleno acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando as diversidades. “A participação da delegação de Penedo na XI CEDCA, foi necessária para que pudéssemos elaborar junto com os demais delegados estaduais, propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos para a criança e adolescente”, enfatizou Cleyton.

Conferência Nacional

No final dos trabalhos já com as propostas trazidas dos eixos temáticos e aprovadas na plenárias, os participante da XI CEDCA se reuniram de forma segmentada para escolherem através de voto, aqueles representarão Alagoas na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que tem previsão para acontecer em outubro em Brasília. Da delegação de Penedo três nomes foram escolhidos, sendo Wesley da Rocha Santos do Movimento Social “Pra Fazer”; Alysson Dantas Santos que representará o Conselho Tutelar e Humberto Oliveira de Andrade que foi eleito pelo segmento Rede de Atendimento.

Fonte: penedo.al.gov.br