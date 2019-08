Servidores que não fizeram atualização são convocados para recadastramento presencial

Data: 01/08/2019



Os servidores públicos do Poder Executivo de Alagoas que não atualizaram seus dados funcionais junto ao Estado deverão fazer o recadastramento a partir do dia 5 de agosto, desta vez presencialmente, na sede da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag). A convocação foi publicada em uma portaria disciplinada no Diário Oficial desta quarta-feira (31).

No total, 1051 servidores terão que comparecer à Seplag, das 8h às 14h, munidos de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e, caso possuam, carteira de trabalho e CNH. Aqueles que se regularizarem terão seus salários restabelecidos no mês subsequente à realização do processo.

“O recadastramento é muito importante para que tenhamos um banco de dados cada vez mais fidedigno da condição do nosso quadro de pessoal e para que possamos, assim, operacionalizar e validar o nosso sistema de recursos humanos. É indispensável que os servidores retardatários façam o procedimento o mais rápido possível para que voltem a receber suas remunerações e que fiquem em dia conosco”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Paralelamente a esse processo, a Seplag passa a dar início, também a partir de agora, ao processo de validação dos dados dos servidores recadastrados e à convocação daqueles que apresentaram inconsistências nas informações repassadas ao Estado.

“Estamos em contato diário com os setores de Recursos Humanos de toda a máquina pública alagoana para que mais esta etapa seja concluída com tranquilidade. É um trabalho em equipe que mobiliza diversos agentes e que só tem a trazer benefícios ao Executivo como um todo”, pontua Fabrício Marques.

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio fica localizada na Rua Dr. Cincinato Pinto, número 503, no Centro de Maceió.

por Minne Santos/Agência Alagoas