Deputado federal parabeniza gestão de Penedo por moderna estrutura do Centro de Diagnóstico

Data: 02/08/2019



Inaugurado em fevereiro deste ano, o Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes conseguiu acabar com a demanda reprimida e viagens de penedenses para outras cidades em busca de exames especializados. Em seis meses, foram mais de 9 mil procedimentos realizados. No reaparelhamento da unidade, foram investidos cerca de R$ 3 milhões.

A moderno Centro de Imagem se tornou referência na região Sul de Alagoas, atraindo diversas autoridades em visita para conhecer o seu funcionamento. Já passaram aqui o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres; a ex-secretária de Saúde de Palmeira dos Índios, Kátia Born; e a vice-reitora da Universidade Estadual Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), Ilka Soares. E nesta quarta-feira, 31, foi a vez do deputado federal, Marx Beltrão (PSD). O parlamentar teceu vários elogios ao aparelho de saúde e a gestão do prefeito Marcius Beltrão.

“Sabemos que em Penedo podemos colocar recursos, com a certeza que cada centavo será revertido para o bem-estar da população. Estou bastante satisfeito com o resultado do Centro de Diagnóstico. O prefeito Marcius Beltrão está de parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido na cidade. Tenham certeza que vocês podem continuar contando sempre com o meu apoio”, enfatizou o deputado.

Além do Município, os senadores Fernando Collor (PROS), Renan Calheiros (MDB), o deputado federal, Marx Beltrão (PSD) e o ex-deputado federal, Ronaldo Lessa (PDT) também destinaram recursos via emenda parlamentar para a aquisição de um tomógrafo digital, um mamógrafo, um raio-x, três aparelhos de ultrassonografia e um eletrocardiograma, todos de última geração. O Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes tem capacidade mês de três mil atendimentos.

“Os recursos destinados pelos parceiros fizeram com que Penedo e região ganhassem um moderno Centro de Diagnóstico, trazendo grande resolutividade e eficiência. O paciente hoje recebe o resultado do exame em menos de 24 horas. Os ganhos são incalculáveis, até para o tratamento de saúde se for necessário. Muito obrigado a você, Marx e aos demais que contribuíram com essa realidade ao povo penedense”, agradeceu o prefeito Marcius Beltrão.



por Roberto Miranda/PMP