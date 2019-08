Penedo: Hotel São Francisco conquista “excelência” no TripAdvisor

Data: 02/08/2019



Um dos maiores portais de viagens do Brasil, TripAdvisor classificou o hotel São Francisco como excelência em hospedaria em Alagoas, com quatro circulos no ranking. O hotel que é um dos mais antigos do Estado, está localizado na cidade mais charmosas e clássicas do Nordeste que Penedo, que fica as margens do rio São Francisco.

O Hotel São Francisco está perto de completar seus 60 anos, e desde que foi inaugurado sempre foi destaque da hotelaria alagoano e já chegou a ser o melhor hotel de Alagoas na década de 70, já que era considerado uma obra prima da engenharia civil alagoana na época. Essa patrimônio de nossa historia do turismo e da arquitetura da hotelaria alagoana também conquistou em 2018 um outro titulo que com a nota 9,3 de 9,3 obtida no Guest Review Awards, concedido por uma das maiores plataformas de vendas de diárias de hotéis, pela rede mundial de computadores.

História

O Hotel São Francisco é atualmente um dos hotéis mais antigos de Alagoas e foi construído 1962 por um dos industriais que fizeram história em Alagoas, o comendador José da Silva Peixoto, sendo um marco da arquitetura moderna em Alagoas.

O Hotel foi erguido no Centro Histórico de Penedo, em meio ao casario colonial da cidade, contrastando com a arquitetura dos prédios em sua volta, mas que foi superado com o decorrer do tempo e hoje faz parte do patrimônio arquitetônico e histórico da cidade, que é tombada pelo patrimônio histórico nacional

A pontuação conquistada pelo Hotel São Francisco foi comemorada pelo gerente e herdeiro, Roberto José e sua esposa Aline Peixoto, que juntos estão realizando um grande esforço para manter o hotel funcionando, sendo hoje o principal equipamento hoteleiro da região.

O Hotel São Francisco continua a ter todo charme dos anos 60 e 70, quando hospedava as estrelas do cinema brasileiros, quando Penedo sediava o Festival Nacional de Cinema, que hoje ocorre em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O espaço onde funcionava o antigo Cine São Francisco e está localizado no subsolo do Hotel foi transformado em um centro de convenções, com capacidade para mil pessoas e dotado de tecnologia de ponta para realização de eventos. O Centro de Convenções está praticamente pronto e deverá se inaugurado nos próximos dias.

Parabéns ao Hotel São Francisco e a linda cidade de Penedo, que caminha para consolidação da atividade turística.

por Mozart Luna/Gazetaweb