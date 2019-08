Inscrições abertas: concurso em Maruim-SE oferece salários de até R$ 10 mil

Data: 03/08/2019



Edital publicado. Em Sergipe, a Prefeitura Municipal de Maruim divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 96 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As oportunidades são para os cargos de Vigia, Pintor, Pedreiro, Calceteiro, Operador de Bomba D’Água, Tratorista, Ajudante de Coleta de Lixo e Capinador, Motorista , Lavadeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Operador de Retroescavadeira ( nível fundamental).

Auxiliar de Enfermagem, Digitador, Oficineiro, Visitador Social, Educador Social, Técnico em Segurança do Trabalho, Agente de Endemias, Instrutor de Oficinas, Auxiliar de Cozinha, Eletricista, Técnico Agrícola, Técnico em Edificações, Recepcionista, e Agente Comunitário de Saúde (nível médio).

Psicopedagogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Professor de Matemática, Supervisor do Programa Criança Feliz, Engenheiro Civil, Arquiteto, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Professor, Professor de Geografia, Professor de Português, Professor de Ciências, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Assistente Social, Professor de Educação Física e Professor de História (nível superior).

Inscrição Prefeitura de Maruim SE 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 01 e 02 de agosto de 2019, no Centro de Atividades Augusto Franco – SESI, localizado na avenida Lourival Batista, s/n, no centro de Maruim/SE, no horário das 08 às 13h. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular onde serão contados os cursos e a experiência profissional e o resultado final será divulgado no dia 30 de agosto, no site da Prefeitura Municipal. – A validade da seleção será de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso: Prefeitura Municipal de Maruim SE 2019

Banca organizadora: Prefeitura

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 96

Remuneração: R$ 998,00 e R$ 10.400,00

Inscrições: 01 e 02 de agosto de 2019

Taxa de Inscrição: não haverá

Provas: não haverá taxa

Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE MARUIM SE 2019

Fonte: Notícias Concursos