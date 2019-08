Teste de Aptidão Física do concurso de 2018 da PM de Alagoas começa na segunda

Data: 03/08/2019



Começam na segunda-feira (5) as duas últimas etapas do concurso público da Polícia Militar de Alagoas de 2018, para 500 vagas. Os candidatos deverão passar pelo Teste de Aptidão Física (TAF) e entregar documentação para comprovação e investigação social.

O TAF avalia a capacidade de cada candidato de suportar, física e organicamente, as exigências das atividades físicas que também serão cobradas no Curso de Formação e na atividade policial regular.

Os testes serão realizadas em 3 dias, sempre a partir das 7h da manhã. O cronograma é o seguinte:

Segunda-feira (5) – Local: Academia da PM, no Trapiche

* Abdominal supra, tocando os cotovelos nos quadríceps por um minuto. Homens deverão realizar o mínimo de 30 repetições, e as mulheres, 20 repetições;

* Barra fixa para homens (três repetições) e isometria para as mulheres, que terão que ficar com o corpo suspenso na barra por, no mínimo, 7 segundos;

*Corrida de ir e vir (shuttle run). Homens terão que fazer a prova em, no máximo, 12 segundos. As mulheres deverão fazer o mesmo em até 14 segundos.

Quarta-feira (7) – Concentração: Academia da PM, no Trapiche

* Corrida de 2 mil metros para homens, que devem finalizar o percurso em até 11 minutos. As mulheres deverão cumprir um percurso de 1.800 metros em até 13 minutos.

Sexta-feira (9) – Local: Associação dos Oficiais Militares de Alagoas (Assomal), no Trapiche

* Natação em piscina. Homens deverão nadar 25 metros em 30 segundos. As mulheres deverão fazê-lo em até 40 segundos.

Para participar de cada uma dessas provas, é preciso usar roupa apropriada e se apresentar uma hora antes nos locais indicados, tendo em mãos o documento de identidade original e o atestado médico (original ou cópia autenticada) em que consta expressamente a autorização para que o candidato participe do teste de aptidão.

No atestado devem constar data, assinatura, carimbo e CRM do profissional. Além disso, esse documento deverá ser emitido nos últimos 30 dias anteriores à realização do teste.

O resultado do TAF está previsto para ser divulgado na data provável de 20 de agosto deste ano, no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Investigação social

Os candidatos que forem convocados para a entrega da documentação para comprovação documental e investigação social devem entregar a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e os documentos listados no edital de abertura do concurso, assim como suas alterações, entre os dias 5 e 9 de agosto.

A entrega pode ser presencial ou por meio de procurador, que deverá entregar uma procuração simples e específica para aquele fim.

A documentação deve ser levada até a Diretoria de Pessoal da PM, no Quartel do Comando-geral da Corporação, na Praça da Independência, nº 67, centro de Maceió. Os horários para a realização deste procedimento estão disponíveis no site da realizadora do concurso desde 19 de julho.

Quem não entregar a FIC e os documentos necessários a essa etapa do concurso será eliminado.

Fonte: G1/AL