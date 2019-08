Cuiabá aproveita falha de Fernando Henrique e bate o CRB fora de casa

Data: 03/08/2019

O Cuiabá ganhou fora de casa pela quarta vez nesta Série B. Neste sábado, contou com uma falha do goleiro Fernando Henrique, que bateu roupa no segundo tempo e não defendeu a finalização de Felipe Marques. Assim, o Dourado venceu o CRB por 1 a 0, no Rei Pelé, e chegou a 20 pontos. O Galo disputou seis pontos em casa nesta semana e somou apenas um. Por isso, a torcida ficou na bronca e vaiou muito os jogadores.

O Cuiabá subiu uma posição na classificação da Série B. Com 20 pontos, ocupa agora o 10º lugar. O CRB entrou na 14ª rodada em 7º e caiu para 8º. Também tem 20 pontos.

O CRB vai jogar fora de casa na próxima terça. Às 19h15, visita o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, pela 15ª rodada da Série B. O Cuiabá só vai jogar no próximo sábado, na Arena Pantanal, contra o São Bento. A partida está marcada para as 19h (de Brasília).

Boletim financeiro

CRB 0 x 1 Cuiabá

Público pagante – 3.418

Público total – 4.763

Renda – R$ 52.966,00

Fonte: Globoesporte