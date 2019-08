Circuito Penedo de Cinema bate recorde de filmes inscritos em 2019

Data: 04/08/2019



O Circuito Penedo de Cinema bateu recorde em 2019 e atingiu a marca de 571 curtas-metragens inscritos. O edital prevê até R$ 10 mil para os vencedores das mostras competitivas, com um total de R$ 41 mil em prêmios. Em sua 9ª edição, o Circuito acontece de 25 de novembro a 1º de dezembro, no Centro Histórico de Penedo, no interior de Alagoas.

Os filmes inscritos passarão, agora, por uma seleção pela curadoria das três mostras competitivas, além da Mostra Não Competitiva de Cinema Infantil. A lista com os selecionados deve ser divulgada em 2 de setembro, no site www.circuitopenedodecinema.com.br. Durante as mostras, os filmes serão avaliados por um júri especializado e pelos espectadores, que poderão votar também por aplicativo de celular.

O 12º Festival do Cinema Brasileiro, evento histórico realizado nas décadas de 1970 e 1980 e resgatado há três anos pelo Circuito Penedo, registrou a maior quantidade de envios: 401 no total. São 95 inscrições a mais que no ano passado. O Circuito é formado também pelo 9º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, a 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e a Mostra Não Competitiva de Cinema Infantil, que pela primeira vez terá sua curadoria feita a partir das inscrições voluntárias dos realizadores.

Segundo o coordenador-geral do evento, Sérgio Onofre, o grande volume de inscrições de todas as partes do país revela o interesse crescente pelo evento e o prestígio que é ter uma obra projetada na tela do Circuito Penedo de Cinema. Além disso, ratifica o protagonismo do setor audiovisual para a economia brasileira. Atualmente, segundo a Ancine (Agência Nacional do Cinema), o segmento injeta mais de R$ 25 bilhões por ano na economia – mais que os setores automobilístico e farmacêutico.

“O Circuito Penedo de Cinema é hoje um evento desejado por uma parcela significativa dos realizadores do cinema brasileiro, especialmente no curta-metragem. Temos um conjunto de elementos que contribuem para o sucesso do festival, como o nível da organização e a nossa forma de acolher as pessoas, somado às belezas naturais e históricas que a cidade de Penedo oferece”, afirma Sérgio Onofre.

Diante de um cenário nacional pouco favorável, com festivais importantes sendo transferidos ou cancelados, o Circuito Penedo de Cinema assume o compromisso de maior inclusão da produção audiovisual, em especial para o curta-metragem, contribuindo para a formação de plateias.

Inscrições para Encontro Acadêmico

Está prevista para agosto a abertura das inscrições de trabalhos no 9º Encontro de Cinema Alagoano, braço acadêmico do Circuito Penedo de Cinema. O edital de submissão de artigos será lançado nos próximos dias no site do Circuito (www.circuitopenedodecinema.com.br). O Encontro de Cinema Alagoano reúne atividades como oficinas, workshops, palestras e conferências sobre o audiovisual.

O Circuito Penedo de Cinema é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

