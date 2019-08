Fundo de garantia Liberação do FGTS começa em 13 de setembro;

Data: 05/08/2019



A Caixa Econômica Federal (CEF) informou nesta segunda-feira (5) o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo PIS-Pasep.

Os saques do FGTS começam pela modalidade de retirada de até R$ 500. A Caixa dividiu o calendário entre os que têm conta poupança no banco e entre os que não têm. O cronograma de saques depende da data de aniversário do trabalhador e segue até o dia 31 de março de 2020.

A Caixa Econômica informou que abrirá as agências 2 horas mais cedo no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e nos cinco dias úteis seguintes. Além disso, as agências ficarão abertas aos sábados que caem no dia seguinte à primeira data de cada calendário de aniversário.

Os saques começam no dia 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. Cada situação tem um calendário específico.

O trabalhador que optar por não fazer a retirada no período de liberação no mês de seu aniversário terá até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque. A Caixa alerta, entretanto, que à medida que o trabalhador vai adiando seu saque, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, o que acumulará mais pessoas para receber.

Quem retirar o dinheiro continuará a ter direito à retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, além da multa de 40% sobre o valor total. Veja todas as datas dessa modalidade de saque abaixo.

Para quem tem conta na Caixa

Saques para quem faz aniversário de janeiro a abril:

13/09/19 – crédito em conta poupança para correntistas da Caixa e abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

14/09/19 – abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

16/09/19 – abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

20/09/19 – último dia de abertura de agências e lotéricas 2 horas mais cedo

21/09/19 – possibilidade de abertura de agências no sábado, das 9h às 16h, em caso de necessidade

Saques para quem faz aniversário de maio a agosto:

27/09/19 – crédito em conta poupança para correntistas da Caixa e abertura de agências e lotéricas 2 horas mais cedo

28/09/19 – abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

30/09/19 – abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

04/10/19 – último dia de abertura de agências e lotéricas 2 horas mais cedo

05/10/19 – possibilidade de abertura de agências no sábado, das 9h às 16h, em caso de necessidade

Saques para quem faz aniversário de setembro a dezembro:

09/10/19: crédito em conta poupança para correntistas da Caixa e abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

10/10/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

16/10/19: último dia de abertura de agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Para quem não tem conta na Caixa

Saques para quem faz aniversário em janeiro:

18/10/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

19/10/19: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

21 a 25/10/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em fevereiro:

25/10/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

26/10/19: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

28/11 a 01/11/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em março:

08/11/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

09/11/19: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

11 a 14/11/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em abril:

22/11/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

23/11/19: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

25 a 29/11/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em maio:

06/12/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

07/12/19: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

09 a 13/12/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em junho:

18/12/19: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em julho:

10/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

11/01/20: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

13 a 17/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em agosto:

17/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

18/01/2020: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

20 a 24/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em setembro:

24/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

25/01/20: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

27 a 31/01/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em outubro:

07/02/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

08/02/20: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

10 a 14/02/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em novembro:

14/02/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

15/02/20: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

17 a 21/02/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Saques para quem faz aniversário em dezembro:

06/03/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

07/03/20: abertura de agências no sábado, das 9h às 16h

09 a 13/03/20: abertura das agências e lotéricas 2 horas mais cedo

Data final de saques

31/03/2010

Saque-aniversário

O trabalhador poderá ainda fazer saques anuais do FGTS, chamado de saque-aniversário, porque será de acordo com o aniversário do beneficiário. Nesse caso, os saques serão a partir de abril de 2020.

Para participar dessa modalidade, o trabalhador deixará de sacar em caso de rescisão de contrato de trabalho. Quem mudar só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos a partir da data de solicitação à Caixa.

A mudança é opcional. Os interessados em migrar para o saque aniversário deverão comunicar à Caixa, a partir de 1º de outubro de 2019, nos canais a serem divulgados pelo banco. Caso o titular de conta do FGTS não comunique ao banco o interesse em migrar permanecerá na regra do saque rescisão.

Veja cronograma do saque-aniversário:

Nascidos em janeiro e fevereiro – saques de abril a junho de 2020;

Nascidos em março e abril – saques de maio a julho de 2020;

Nascidos em maio e junho – saques de junho a agosto de 2020;

Nascidos em julho – saques de julho a setembro de 2020;

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro de 2020;

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro de 2020;

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro de 2020;

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2020 a janeiro de 2021;

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

A partir de 2021, os saques podem ser feitos no mês do aniversário e nos dois meses seguintes ao mês de aniversário.

FGTS: veja como consultar o saldo de contas ativas ou inativas

Fundo PIS-Pasep

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão começar a pagar em 19 de agosto os recursos das cotas do Fundo PIS-Pasep – uma modalidade diferente do abono salarial. Tem direito somente quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. Já as cotas do Pasep são detidas por quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período. Não há prazo para retirada dos recursos.

Os saques do Fundo PIS serão liberados de acordo com o seguinte cronograma:

A partir de 19 de agosto: para quem tem conta na Caixa (todas as idades)

A partir do dia 26 de agosto: para quem não tem conta na Caixa e tem mais de 60 anos

A partir do dia 2 de setembro: para quem não tem conta na Caixa e tem até 59 anos

Os saques do Fundo Pasep serão liberados da seguinte maneira:

A partir de 19 de agosto: crédito em conta para cotistas com conta no BB

A partir de 20 de agosto: TED para cotistas com conta em outros bancos e saldo até R$ 5 mil

A partir de 22 de agosto: saque nas agências para demais cotistas

Como poderão ser feitos os saques

Nos saques de até R$ 500 do FGTS, os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

Para quem tiver conta poupança Caixa, o depósito será feito automaticamente, de acordo com o cronograma divulgado. Os correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco – eles terão até 30 de abril de 2020 para solicitar o cancelamento do débito automático em conta.

Para quem tem conta corrente (não conta poupança), será necessário autorizar o depósito do dinheiro.

Os correntistas da Caixa terão também até 30 de abril de 2020 para pedir a transferência do valor para outra instituição financeira.

Quem não possui conta poupança Caixa deve seguir o cronograma divulgado pelo banco.

Quem possuir a Senha Cidadão poderá fazer o saque nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nos terminais eletrônicos da Caixa.

Os saques de menos de R$ 100 poderão ser feitos nas lotéricas, somente com apresentação de carteira de identidade e número do CPF, sem necessidade de Senha Cidadão.

Caso o cidadão tenha mais de R$ 100 e não tenha a Senha Cidadão, terá de se dirigir a uma agência da Caixa.

A Caixa não informou ainda as regras para o saque-aniversário do FGTS.

No caso do PIS, para saques de até R$ 3 mil, o trabalhador pode usar o Cartão Cidadão com senha e sacar nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Os saques acima de R$ 3 mil só podem ser feitos nas agências da Caixa com documento de identificação com foto. Os correntistas da Caixa receberão o crédito em conta corrente ou poupança.

No caso do Pasep, os cotistas que tiverem conta corrente ou poupança no Banco do Brasil terão o depósito feito automaticamente no dia 19 de agosto. Quem for cliente de outro banco e tiver até R$ 5 mil em cotas do Pasep poderá transferir o dinheiro via TED, sem custo, a partir de 20 de agosto. Segundo o BB, a opção de transferência poderá ser feita pela internet, pelo www.bb.com.br/pasep, ou pelos caixas eletrônicos.

Já os demais cotistas, herdeiros e portadores de procuração legal poderão sacar o dinheiro nas agências do Banco do Brasil a partir de 22 de agosto.

Canais de atendimento

A Caixa Econômica Federal informou que os trabalhadores terão três canais de atendimento para obter mais informações sobre os saques.

Um deles é o site www.fgts.caixa.gov.br, que trará todas as informações para os trabalhadores sobre os saques e como será o atendimento na rede.

Haverá ainda a central de atendimento exclusiva pelo 0800-724-2019, que já está funcionando. Por esse telefone é possível obter informações como saldo e as modalidades de saque.

Além disso, a Caixa lançou um novo aplicativo, já disponível no Google Play e na Apple Store. Ao se logar, o cidadão saberá o valor a que terá direito para saque imediato. O aplicativo vale tanto para quem tem conta na Caixa como para quem não tem. Nesse aplicativo haverá também a possibilidade de cancelamento do crédito automático em conta poupança.

Fonte: G1