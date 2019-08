Sem reajuste, professores farão protesto na porta do Palácio dos Palmares

Data: 04/08/2019

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas está convocando professores da rede estadual para um ato de protesto em frente ao Palácio dos Palmares.

“O Governo de Alagoas continua tratando os/as trabalhadores/as da educação com descaso e desrespeito. Chega de propaganda enganosa enquanto as escolas estão sofrendo com a realidade que não aparece no Instagram do governador. Dia 6 de agosto, a aula é na rua. Participe!”, diz texto publicado no site do Sinteal.

Os professores cobram o reajuste salarial de 2019, além do pagamento do chamado 15o salário -gratificação para professores de escolas que conseguiram atingir as metas do IDEB em 2018.

A data base dos servidores públicos do Estado é o mês de maio. Passados mais de 90 dias, o governo não dás sinais de que pretende dar o reajuste anual.

“Dia 6 de agosto é mais um dia de luta em defesa da nossa valorização. O governo está impondo para nós zero por cento de reajuste. Não vamos aceitar. Por isso convoco você trabalhador, trabalhadora, da educação para o dia 6 de agosto na porta do palácio as 8 h. Quem luta conquista”, diz Consuelo Correia, presidente do Sinteal, em vídeo de convocação dos professores do Estado.

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb