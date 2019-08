FPI autua hospital por tratamento inadequado de lixo em Palmeira dos Índios

Data: 06/08/2019



Integrantes da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (FPI do São Francisco) autuaram, na segunda-feira (5), os gestores do Hospital Santa Rita, em Palmeira dos Índios, após flagrarem diversas irregularidades ambientais desde a falta de licença ambiental à destinação inadequada do lixo hospitalar. A infração gerou multa de aproximadamente R$ 5 mil.

Durante a fiscalização na principal unidade de saúde de Palmeira dos Índios foram constatados ainda problemas na estrutura, armazenamento inadequado de alimentos e a presença de animais domésticos e entulho na área externa.

No entanto, a equipe da FPI, que atua desde 2015, expôs que diversos outros problemas constatados nos anos anteriores foram corrigidos. A exemplo da adequação da implantação do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) e da presença da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para todas as empresas contratadas para manutenção de equipamentos.

Outras melhorias encontradas foram pontos adequados para rede elétrica, retirada dos materiais em desuso, implantação de manuais de procedimentos, rotinas e planilhas nos setores, além da construção da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fonte: G1/AL