Penedo sedia 1º Simpósio Nordestino de Engenharia de Produção

Data: 05/08/2019

Estudantes e profissionais que atuam na área de Engenharia de Produção encontram-se em Penedo a partir da próxima quarta-feira, 07, quando começam o 1º Simpósio Nordestino de Engenharia de Produção (I SIMENPRO) e a 2ª Semana de Engenharia de Produção (II SEMPRO).

O evento científico que vai gerar um novo fluxo de visitantes na Cidade dos Sobrados é organizado pela unidade Penedo da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com apoio da Prefeitura de Penedo. O início dos trabalhos acontece no Theatro Sete de Setembro, com credenciamentos dos inscritos, a partir das 8h30, e solenidade de abertura.

Theatro Sete de Setembro

O espaço cultural recuperado graças à parceria do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes com a o Iphan Alagoas também ganhou novos equipamentos, inclusive perfeita climatização da primeira casa de espetáculos construída em Alagoas.

O Theatro Sete de Setembro será ainda o local das primeiras palestras dos eventos, começando às 14h00, com o Professor Doutor Marcel de Gois Pinto, da Universidade Federal da Paraíba. Em seguida, o Professor Mestre André Almeida Silva, da Ufal.

Biblioteca Municipal

Estão previstas ainda apresentações orais no período das 16h15 às 17h30, inclusive no auditório da Biblioteca de Penedo, outro espaço restaurado graças ao projeto de requalificação do Centro Histórico de Penedo, ação do Iphan Alagoas e da Prefeitura de Penedo incluída no PAC Cidades Históricas.

O primeiro dia da 1ª SIMENPRO e 2ª SEMPRO será concluída com apresentação cultural no Largo de São Gonçalo, local que ganhou iluminação em LED, novo passeio para pedestres e rede elétrica, telefônica e de provedores de Internet embutida, investimentos que valorizavam um dos mais destacados atrativos da cidade.

A programação do evento será concluída na sexta-feira, 09 de agosto. Além das palestras e exposições de trabalhos, estão previstas mesas redondas e a realização de mini-cursos.

por Fernando Vinícius