Semed Penedo realiza treinamento sobre alfabetização

Data: 07/08/2019



Na última segunda-feira (5), a Semed de Penedo realizou na Casa de Aposentadoria, uma formação com os professores das turmas do Programa Mais Alfabetização. A Formação envolveu professores de 1º e 2º anos, em conjunto com o programa escola 10, ocorrendo nos períodos matutino e vespertino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo da ação foi orientar os professores nas práticas inovadoras de Alfabetização, com as presenças da Coordenadora do Programa Mais Alfabetização, Marilda Marinho e Keith Guimarães, Coordenadora do Programa Escola 10, que mediaram o encontro.

Durante a formação foram abordadas, as estratégias práticas para promover a alfabetização e letramento dos alunos, a exemplo da observação diária do andamento de cada turma e a formulação de hipóteses que possam levar ao melhor resultado durante todo o processo.

Também foi explicado as diferenças entre o ensino infantil e fundamental, na qual em cada fase um tipo de conteúdo é ensinado as crianças, destacando que as crianças precisam iniciar uma rotina diária; incluindo cumprimento dos horários e das atividades diárias, o que colaborará com os objetivos da alfabetização.

Idade certa para alfabetização

Outro tema de destaque foi a idade certa para se alfabetizar, que em geral seria após os seis anos de idade, devendo os professores trabalharem outros temas também importantes, que auxiliam nesse processo. Além disso, um aspecto importante nesse processo é a consciência fonológica, um dos elementos que indicam que a criança já sabe ler e escrever corretamente.

“Dentro desse processo, os professores precisam realizar um diagnóstico, para saberem em que ponto a criança está em sala de aula, não bastando para eles, saber copiar o conteúdo em sala de aula, mas também ler corretamente”, explicou Marilda Marinho, coordenadora do Programa Mais Alfabetização.

Secretária Cíntya Alves

De acordo com a secretária Cíntya Alves, essas formações soma-se as demais já realizadas e serve para fortalecer, um ensino de qualidade no município .

“Estamos realizando acompanhamentos individuais por acreditar que cada aluno tem seu modo e tempo de absorver os ensinamentos nessa etapa. Assim o processo de alfabetização se torna mais fácil e eficaz. Aproveito a oportunidade e parabenizo os nossos abnegados professores pela dedicação e comprometimento com a alfabetização de nossas crianças.”



por Thiago Sobral (Decom-PMP)