Tribunal de Contas destaca transparência na gestão da Prefeitura de Penedo

Data: 07/08/2019

O acesso livre às informações de interesse público coloca a Prefeitura de Penedo entre as treze gestões mais transparentes dos 102 municípios de Alagoas. O posicionamento do governo liderado por Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes foi divulgado nessa terça-feira, 07, durante reportagem da TV Gazeta de Alagoas veiculada na segunda edição do AL TV.

Com base em dados informados pelo Presidente do Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL), Otávio Lessa, a Prefeitura de Penedo consta no seleto grupo das administrações que cumprem 80% ou mais das exigências estabelecidas na Lei da Transparência.

Na prática, qualquer pessoa com acesso à internet pode acompanhar, com facilidade, a publicação de informações da administração municipal em seu portal da transparência.

Alimentado com regularidade, o banco de dados oficiais da Prefeitura de Penedo é mais uma ferramenta de comunicação do governo que também estabelece diálogo com a população por meio de suas redes sociais.

A publicidade das ações institucionais – seja por meio de notícias, vídeos e campanhas nas emissoras de rádio – também é outra forma da gestão Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura prestar contas à população.

por Fernando Vinícius