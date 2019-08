Vinícius fecha o gol, Willie marca no fim e CRB vence o Atlético-GO em Goiânia

Data: 07/08/2019



A noite desta terça-feira (6) vai ficar marcada na memória do goleiro Vinícius. Terceira opção de Marcelo Chamusca, o arqueiro brilhou na estreia pelo CRB, fechou o gol e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Willie marcou o gol da vitória no fim do segundo tempo.

Com o triunfo fora de casa, o Galo chega aos 23 pontos e assume a quarta posição na tabela. O Dragão permanece com 25 pontos e fica na vice-liderança da competição. Como o jogo marcou a abertura da rodada, a tabela pode ter mudanças até o final. Confira a classificação no fim da matéria.

Próxima rodada

O Atlético-GO segue jogando em casa e recebe o Oeste na próxima terça-feira (13), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. O Regatas agora tem um bom período de descanso e só volta ao campo no domingo (18) para enfrentar o Vitória, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió.

por Paulo Victor Malta/TNH1