Governo inaugura pavimentação de vias urbanas em Feliz Deserto

Data: 08/08/2019



A cidade de Feliz Deserto, na região Sul de Alagoas, ganhou cara nova com as obras do Pró-Estrada inauguradas nesta quarta-feira (7) pelo governador Renan Filho, pelo secretário do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, e pela prefeita Rosiana Beltrão. As obras, executadas pela Secretaria de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), asfaltaram 2,5 quilômetros das principais vias urbanas de Feliz Deserto, favorecendo o comércio, a limpeza urbana e o tráfego de veículos e pedestres.

Com isso, Feliz Deserto passa a integrar a lista de quase 90 cidades beneficiadas pelo Pró-Estrada em todas as regiões do Estado. “Na região Sul, o Pró-Estrada já chegou em quase todos os municípios. Já atendemos as cidades de Penedo, Coruripe e Piaçabuçu, por exemplo, melhorando decisivamente as nossas rodovias. São essas ações que colocam Alagoas entre os estados que fazem os maiores investimentos em rodovias e que têm as melhores rodovias do Brasil. Isso, para nós, é um orgulho porque certamente melhora a qualidade de vida das pessoas e também traz diferenciais competitivos para a nossa economia”, avaliou Renan Filho.

A prefeita de Feliz Deserto, Rosiana Beltrão, também ressaltou os reflexos das obras do Pró-Estrada na população. “Não mudou só o visual da cidade. Mudou a autoestima das pessoas. Quando você mora em um lugar onde você se sente bem, você passa isso. Hoje as pessoas têm prazer de vir à praça, de andar pelas ruas da cidade. Quero agradecer imensamente ao governador por essa visão que ele tem de cuidar das pessoas, ser municipalista e parceiro dos prefeitos”, disse a prefeita.

Ao lado do deputado estadual Marcelo Beltrão, o secretário Mosart Amaral revelou que o próximo município da região Sul a receber os serviços do Pró-Estrada será Jequiá da Praia. “Já recebemos a prefeita de Jequiá, Jeanine Beltrão, exatamente pra tratar desse assunto. Já são quase 90 cidades beneficiadas pelo programa. Isso já é uma marca histórica e, em breve, vamos chegar ao 100% dos municípios alagoanos”, garantiu o secretário.

Implantado em 2016, o programa Pró-Estrada já recuperou e revitalizou 1.200 dos 1.800 quilômetros da malha rodoviária estadual, facilitando o transporte de cargas e passageiros com mais segurança.

por Petrônio Viana/Agência Alagoas