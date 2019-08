Mano Menezes deixa o Cruzeiro após derrota para o Internacional na Copa

Data: 08/08/2019



Chegou ao fim a segunda passagem do técnico Mano Menezes à frente do time do Cruzeiro. O treinador não resistiu à sequência de apenas uma vitória em 18 jogos. Ele deixou o clube após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Mineirão, na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Ele tinha contrato até o fim do ano.

Mano Menezes foi um dos treinadores com passagem mais vitoriosa pelo clube. Conquistou duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019). Entretanto, a sequência ruim, com apenas uma vitória em 18 jogos, provocou a saída.

Foram 235 jogos do Cruzeiro na “era Mano Menezes”, contando as duas passagens (a primeira em 2015 e a segunda desde julho de 2016), sendo que em 16 oportunidades o auxiliar Sidnei Lobo comandou o time à beira do gramado, fosse por suspensão ou por licença médica de Mano. Nesse período, foram 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas, com 56,7% de aproveitamento.

Nem mesmo a segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil foram capazes de garantir Mano Menezes no cargo. O time teve um início de ano muito bom, com 21 jogos de invencibilidade e o título do Mineiro, mas o início ruim no Brasileiro, a eliminação na Libertadores e a derrota para o Inter, na Copa do Brasil, minaram o treinador no clube.

Fonte: Globoesporte