Detento é achado morto com marcas de perfurações dentro do Presídio do Agreste

Data: 09/08/2019



Um detento do sistema prisional foi achado morto com perfurações pelo corpo dentro de uma cela do Presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, interior de Alagoas, na quinta-feira (8).

Segundo a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), o corpo de Isaías dos Santos Silva, 23, tinha diversas perfurações provocadas por arma branca. Uma sindicância para investigar a morte do reeducando foi aberta.

Os detentos que dividiam a cela com Isaías foram retirados do local e a área foi isolada. Os custodiados vão prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A investigação das circunstâncias do fato serão apuradas por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal estiveram no local. O Poder Judiciário foi comunicado sobre o crime.

Fonte: G1/AL