Hospital de Emergência do Agreste passa a oferecer serviço de hemodiálise

Data: 09/08/2019



Assim como o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, conta agora com um Serviço de Hemodiálise para atender exclusivamente os pacientes com traumas e politraumas. Por meio do novo serviço, a unidade reforça sua autonomia para promover a recuperação mais rápida e com qualidade dos usuários de 46 municípios do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco.

Vinculado à rede de hospitais públicos mantidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Serviço de Hemodiálise conta com quatro equipamentos, sendo dois de diálise e dois de osmose. A estrutura foi instalada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no Setor de Internação.

Antes do funcionamento, a gerente-geral do Hospital de Emergência do Agreste, médica Regiluce Santos, garantiu a presença da enfermeira Andréa Loureiro, representante da indústria fabricante dos aparelhos, para a realização de treinamento com a equipe do hospital, incluindo também o coordenador do Serviço de Hemodiálise, enfermeiro Andervan Leão.

Durante a capacitação, Andréa Loureiro explicou que os equipamentos são os mais modernos disponíveis atualmente no mercado. Com a implantação do serviço, os acidentados graves, que tiverem problemas renais, não mais serão deslocados para hospitais contratualizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O nefrologista do Hospital de Emergência do Agreste, Warlysson Tenório, disse que a implantação dos equipamentos de osmose e diálise se encaixa, perfeitamente, para os casos dos pacientes que apresentam politraumas e choques pós-sangramento com risco de infecção generalizada.

Ainda de acordo com o médico, os rins são muito agredidos, nesses casos, e o prognóstico do paciente piora consideravelmente, ficando muito dependente da hemodiálise para que o quadro seja invertido. “A partir de agora, o hospital terá o suporte necessário para o reforço no tratamento, melhora e restabelecimento mais rápido da saúde dos pacientes”, destacou Warlysson Tenório.

por Davi Salsa/Agência Alagoas