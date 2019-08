Comissão divulga 1ª lista com resultado parcial do PSS para PGS MEDICAL

Data: 09/08/2019



A Prefeitura de Penedo informa, por meio do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do Programa PGS MEDICAL – Plataforma de Gestão de Saúde Médica, o resultado parcial da 1ª etapa do PSS 2019.

O julgamento é referente a análise curricular e narrativa dos inscritos, conforme consta no edital publicado na edição de 31 de julho de 2019 do Diário Oficial do Município, sobre as normas do processo de seleção para preenchimento de 07 (sete) vagas para Técnico de Enfermagem do referido programa.

Ainda segundo as regras do edital do PSS do PGS MEDICAL 2019, o prazo para recurso abrange duas datas (12 e 13 de agosto), com resultado a ser publicado no Diário Oficial do Município e sites de notícias de Penedo em 14 de agosto.

A etapa seguinte (entrevista dos classificados) terá convocação publicada no portal oficial da Prefeitura de Penedo e portais eletrônicos do município em 16 de agosto, mantida a realização da entrevista para 19 de agosto de 2019.

O resultado final do PSS do Programa PGS MEDICAL – Plataforma de Gestão de Saúde Médica será divulgado pela Prefeitura de Penedo no dia 21 de agosto.

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROGRAMA PGS MEDICAL 2019

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PROGRAMA PGS MEDICAL 2019 e a Prefeitura Municipal de Penedo, por meio do Instituto de Ciência e Tecnologia ICT – Penedo AL, faz saber aos interessados que, o Resultado Parcial da 1ª etapa, julgamento da análise curricular e narrativa, obteve a seguinte classificação:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM Classificação Insc. Nome RG Pontuação Resultado 01 014 JÉSSICA NASCIMENTO DOS SANTOS 3663865-0/AL 41 CLASSIFICADO 02 019 SANDRA MARIA SANTOS LIMA 3466207-3/SE 40 CLASSIFICADO 03 010 ADRIANA DA SILVA SANTOS GOMES 1988599/AL 38 CLASSIFICADO 04 018 MARIA JOSÉ SANTOS FARIAS 2000004107068/AL 31 CLASSIFICADO 05 020 ROSICLEIDE DA SILVA 34492364/AL 31 CLASSIFICADO 06 007 LÍVIA CARLA SANTOS PIMENTEL 3680414-2/AL 29 CLASSIFICADO 07 013 VIVIANE DA SILVA SOUZA 3588071-6/AL 27 CLASSIFICADO 08 002 IVANILDA SILVA LIMA 2000004109265/AL 26 CLASSIFICADO 09 009 RONIVON DO CARMO SANTOS 3106068-4/AL 25 CLASSIFICADO 10 004 VALÉRIA BATISTA DOS SANTOS 3445793-3/AL 25 CLASSIFICADO 11 016 CINTIA MENDES DANTAS 30932483/AL 24 CLASSIFICADO 12 024 VANESSA SANTOS DA CONCEIÇÃO 3522807-5/SE 23 CLASSIFICADO 13 017 CÍNTIA SOARES SANTOS 3207751-3/AL 22 CLASSIFICADO 14 008 PATRICIA DOS SANTOS 3049203-3/AL 22 CLASSIFICADO 15 011 VALDILENE FRANÇA DOS SANTOS 62687152-9/SP 22 NÃO CLASSIFICADO 16 022 MARIA CRISTINA VIEIRA FERRO 921093/AL 21 NÃO CLASSIFICADO 17 015 GESSICA DAYANY SANTOS 3469855-8/SE 20 NÃO CLASSIFICADO 18 021 WILMA SILVA APOLINÁRIO 3856778-4/AL 18 NÃO CLASSIFICADO 19 023 IRACI DA CONCEIÇÃO SILVA 98001382242/AL 18 NÃO CLASSIFICADO 20 006 ZENEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA 1048997/AL 14 NÃO CLASSIFICADO 21 001 VALDICLÉIA ARAÚJO MATIAS 3309054-8/AL 12 NÃO CLASSIFICADO 22 005 AMAISE DOS SANTOS 3247375-3/AL 10 NÃO CLASSIFICADO 23 003 IVONEIDE DE MOURA FERREIRA 304156482/RJ 08 NÃO CLASSIFICADO 24 012 CRISTINA VIEIRA DA SILVA 3049776-0/AL 05 NÃO CLASSIFICADO 25 025 THAIS REGINA DOS SANTOS BARBOSA 1816923/AL 0 ELIMINADA 26 026 MARCELLE FARIAS FERREIRA 34666494/AL 0 ELIMINADA

por Fernando Vinícius