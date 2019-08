Deputado alagoano é levado para a UE do Agreste após cair do cavalo

O deputado alagoano Antônio Albuquerque (PTB) foi passou algumas horas sob avaliação médica na Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca, após cair do cavalo, na manhã deste sábado (10).

O parlamentar estava montado no cavalo fazendo o manejo de animais no curral, quando seu cavalo foi empurrado por um boi. O deputado bateu a cabeça na linha coberta do curral. O caso foi registrado na fazenda de Antônio Albuquerque, localizada na cidade de Limoeiro de Anadia.

A internação do deputado foi confirmada pela assessoria da Comunicação da UE do Agreste. Segundo o informativo, Antônio Albuquerque deu entrada no local pela manhã e foi liberado no início da tarde, após fazer exames de tomografia e passar por avaliação de um neurologista, comprovando que não ocorreu nada grave com ele.

Fonte: Já é Noticia