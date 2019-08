Em parceria, SINDSPEM inicia programa de capacitação para servidores da Prefeitura de Penedo

Data: 13/08/2019



Um trabalhador qualificado está melhor preparado para desempenhar suas funções e encarar as adversidades do dia a dia. Com objetivo de proporcionar ao servidor efetivo da Prefeitura de Penedo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM inicia um programa de capacitação na próxima quinta-feira, 15 de agosto.

O primeiro curso ofertado aos servidores tem parceria com a personal e profissional Coach especialista em Recursos Humanos e Psicologia Positiva, com MBA em Gestão Empresarial Sônia Maurício, que ministrará a capacitação.

A especialista vai destacar *“A importância da Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho”*, tema de extrema relevância para quem lida diariamente com pessoas que, em muitos casos, desconhecem e até desrespeitam o funcionário público.

“Esta será a primeira ação de um projeto que consideramos “piloto” porque a continuidade depende basicamente da resposta e da participação dos servidores”, explica o Presidente do SINDSPEM, Luís Dantas, sobre o curso inicial que será realizado no auditório do sindicato, com duração de três horas (19h00 às 22h00) e entrega de certificado.

“Como estamos no início do programa, nesse primeiro momento somente 25 servidores poderão participar, sendo eles, indicados pelas respectivas secretarias municipais. Eu estive pessoalmente nas repartições para entregar o ofício ao secretário ou responsável pelo RH do setor”, informa Luís Dantas, ressaltando que há previsão de uma outra turma de servidores a ser contemplada com a próxima edição do curso.

Por se tratar de número relativamente pequeno em relação ao quantitativo de funcionários efetivos da Prefeitura de Penedo, participarão do curso *“A Importância da Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho”*, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Gestão Pública e Finanças, Serviços Públicos, da Procuradoria Municipal, Guarda Patrimonial e do Penedo Previdência, o instituto responsável pela gestão da previdência municipal, e administrado por servidores concursados.

As empresas privadas e os servidores dos órgãos estadual e federal também poderão participar desta capacitação, neste caso, deverão manter contato com a Coach Sônia Maurício através do telefone/whats: 99634-2761 e obter informações sobre o valor a ser investido.

por Sindspem