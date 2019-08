Em Penedo escola municipal comemora Dia do Estudante

Data: 12/08/2019



Muita diversão, aprendizado e confraternização na Escola Municipal de Educação Básica Vereador José da Costa Mangabeira alusivo ao dia do estudante, comemorado anualmente no dia 11 de agosto. Alunos, professores e funcionários participaram durante todo o dia, de diversas atividades promovidas pela diretoria da escola, com as presenças dos diretores Silvaneide Pereira e Marcos Pereira, e da Coordenadora Pedagógica Sandra Ferreira.

As atividades tiveram início às 7h e se estenderam até às 17h, da última sexta-feira (9). Os alunos participaram de show de calouros, desfiles estilizados, diversas dinâmicas e brincadeiras que contaram com apresentação do Professor Valdi Fernando.

O momento também foi marcado pela entrega de certificados para os alunos que mais se destacaram no primeiro semestre, foram observados diversos critérios como comportamento, assiduidade, participação e quantitativo x qualitativo.

De acordo com os organizadores, essa movimentação teve o objetivo de ofertar aos estudantes um momento descontraído e ao mesmo tempo de aprendizado fora da sala de aula.

Escola Municipal Vereador José da Costa Mangabeira

Restaurada totalmente e entregue a população em outubro de 201, a unidade possui onze salas de aulas do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e atende mais de 700 crianças e adolescentes.

Para a Técnica Pedagógica da SEMED Maria Lúcia Pereira, iniciativas como essa promovem o desenvolvimento dos talentos, além da aquisição de aprendizagem de forma dinâmica, valorizando o processo de ensino, o que também foi enfatizado pela Secretária Municipal de Educação Cyntia Alves:

“Por intermédio da EMEB Vereador José da Costa Mangabeira parabenizo as demais escolas pelas ações desenvolvidas referente ao dia 11 de agosto, data em que celebramos o nosso bem maior e os que escreverão o futuro do nosso país. Parabéns a todos os alunos de Penedo e em especial aos da rede municipal, que Deus os abençoe sempre”, concluiu.

Fonte: Decom/PMP