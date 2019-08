II Campeonato Amador do Vasco da Gama teve sequência neste final de semana em Penedo

Data: 12/08/2019



No último final de semana foi realizada a 2ª rodada do II Campeonato Amador Vasco da Gama, em Penedo. No primeiro jogo na parte da manhã, o Tabajara venceu o Cohabense II por 1 a 0. Na segunda partida, o CRB venceu o São Caetano pelo placar de 2 a 0. Na parte da manhã o público foi de 208 torcedores e teve uma renda de R$ 208,00. O torcedor Valter da Cooperativa foi o ganhador do sorteio e levou uma camisa do clube Murici de Alagoas. Já o torcedor Josuel da Silva foi o ganhador de um calção oficial do clube Jaciobá.

Já na parte da tarde foram realizados os outros dois jogos da 2ª rodada. O Internacional do Campo Grande venceu por 2 a 1 os Atletas de Maria. E na outra partida, a AAPP venceu o Santa Izabel por 1 a 0. O público foi de 239 torcedora e a renda foi de R$ 270,00. O ganhador da camisa do Penedense foi o torcedor Silveira. Já o ganhador da bermuda do clube Coruripe foi o torcedor Romário.

Confira abaixo a classificação da competição:

por Redação