Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo realiza quarta etapa

Data: 13/08/2019



A Comissão do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Penedo, em parceria com Secretaria Municipal da Educação, com o apoio do Professor Anibal Costa da Silva/ Coordenador dos Telecentros do Município de Penedo e do Professor André França, realizou a Quarta Etapa do Processo, conforme previsto no Edital CMDCA 001/2019 – Avaliação Prática de Informática.

A avaliação foi realizada no Telecentro de Inclusão Digital Monsenhor Aldo Melo Brandão, dia 13 de agosto de 2019, com inicio as 07:30 horas.

