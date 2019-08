Dois homens tentam se passar por candidatos em prova do Detran-AL e acabam presos

Data: 13/08/2019



Dois homens foram presos suspeitos de tentar fraudar a prova teórica do Detran-AL, na manhã desta terça-feira (13), em Maceió. A dupla foi detida no momento em que tentava fazer o exame no lugar de outras pessoas, na sala de teste do órgão, no shopping Miramar, no bairro de Barro Duro.

Segundo o delegado Nivaldo Aleixo, as investigações foram iniciadas há três meses após recebimento de informações sobre a fraude. “Além dos presos e dos beneficiados, estamos investigando se há participação de outras pessoas no esquema”, informou o delegado que afirmou que há outros alvos e supostos inabilitados que teriam se beneficiado do esquema criminoso.

Ainda de acordo com Aleixo, novas prisões podem acontecer a qualquer momento. “Com a prisão dos suspeitos tudo será esclarecido e quem pagou para eles também pode responder pelo crime”, finalizou o delegado.

Após a prisão, os dois homens foram levados para a sede da Delegacia do 9º DP, no bairro de Jacintinho, para confecção dos procedimentos cabíveis.

O Detran-AL deve se posicionar em breve sobre o assunto.

com Ascom PC-AL