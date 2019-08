Final de Semana em Piaçabuçu e Penedo

Data: 15/08/2019



Se aproxima o final de semana e nosso blog recomenda viajar por Alagoas, já que possuímos as mais belas praias, rios, lagoas, matas e a parte mais linda dos Cânions do São Francisco. Para este final de semana indicamos viajar ao Litoral Sul de Alagoas e visitar as cidades de Piaçabuçu e Penedo.

Os municípios de Piaçabuçu e Penedo possuem cenários únicos em Alagoas, graças as dunas existentes que vão desde a Foz do São Francisco, que integra a Aérea de Proteção Ambiental (APA) do Peba até à bela Penedo com acervo arquitetônico, bares e restaurantes.

A Foz do São Francisco se pode de catamarã pelo rio São Francisco e também pela praia, mas somente quando a maré está baixa e se tem que voltar logo para evitar problemas. Para ir de catamarã pode-se contratar com empresas que fazem o passeio com profissionais credenciados.

Outra aventura é passear pelas dunas de buggy credenciado, com pilotos e guias experientes que conhece as trilhas. Uma aventura incrível onde se pode observar, neste período as lagoas temporárias, que se formam com a água da chuva.

Penedo histórica

Piaçabuçu fica a pouco mais de 30 quilometros de Penedo, que oferece hospedagem no confortável Hotel São Francisco e também bares e restaurantes, como Perto de Casa, Oratório e Nassau, além de museus e igrejas lindíssimas. Uma programação eclética, uma boa dica para sua viagem neste final de semana.

Penedo é tombada pelo Patrimônio Nacional e possui um dos conventos franciscanos mais bem conservados do Brasil, que está aberto a visitação, assim como a Igreja Nossa Senhora da Corrente e o Museu Imperial mantido pela Fundação Raimundo Marinho.

Cavalgada Piaçabuçu

Um atrativo a parte é a 25º Cavalgada do Casamento Matuto, que está programada para ocorre no próximo domingo (18), com concentração na Praça Central de Piaçabuçu, logo cedo com saída para o distrito de Penedinho, para um bate cela de duas com muito forró.

O evento foi criado pelo saudoso empresário Dalmo Santana, e tem objetivo de reunir amigos e amantes da cavalgada de toda região do Baixo São Francisco e Litoral Sul e também de divulgar o turismo de montaria, que naquela região sempre teve muitos adeptos. A frente da organização do evento está o ex-prefeito Dalmo Santana Filho que fez o convite a todos cavaleiros e amazonas para estarem presentes.

Todo percurso será sinalizado e com segurança realizada pela Polícia Militar com o apoio do Governo do Estado, para que tudo ocorra bem e o final da festa acontecer, na Praça Central de Piaçabuçu com a apresentação de várias atrações como Evaldo Silva, Cicinho do Pandeiro, Taty Vaqueira, Walquíria Santos (ex-vocalista da Banda Magníficos), Luis Moral e Edyr Vaqueiro,

INFORMAÇÕES E DICAS

Passeios de Catamarã à Foz –

Restaurante Maraná – 082 9333-2132

Farol da Foz – 82 – 99975-1975

As ribeirinhas – 82-99800-6603

Onde se hospedar:

Hotel São Francisco – 82 3551-2273

Restaurante –

COMENDADOR PEIXOTO HOTEL SÃO FRANCISCO

PERTO DE CASA 82-99681-2552

NASSAU – 82-99929-5276

ORATÓRIO –

por Mozart Luna/Gazetaweb