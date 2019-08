Mutirão de combate à dengue tem saldo positivo para a população de Penedo

Data: 14/08/2019



Agentes de saúde bem recebidos, casas com portas abertas para o trabalhador que leva informação, faz busca por focos do mosquito Aedes aegypti e aplica o produto que mata larvas depositadas em recipientes com água parada, eliminando ainda outros locais propícios para a reprodução do inseto nos imóveis visitados.

Em resumo, o mutirão de combate à dengue realizado em Penedo recebeu o apoio esperado da população. “A resposta foi positiva, inclusive pelo aumento da procura por atendimento nas unidades básicas de saúde, ao invés de ir ao pronto-atendimento (UPA)”, destaca Alessandra Tenório, Diretora de Vigilância Epidemiológica e Promoção em Saúde.

Todos Contra A Dengue

O esforço coletivo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde contou com apoio do Exército, Marinha e Corpo de Bombeiros, ação conjunta que visa, principalmente, eliminar focos de reprodução do mosquito cuja fêmea é capaz de botar mais de 100 ovos por vez.

Ao permitir o acesso do agente de saúde, além de colaborar para o solucionar o problema que pode atingir qualquer pessoa, sem exceção, o morador recebe orientações que também são veiculadas diariamente nos meios de comunicação e regularmente transmitidas pelos próprios agentes nas respectivas áreas de trabalho.

A preocupação com o bem-estar do povo de Penedo já havia mobilizado setores da prefeitura. Antes mesmo de decretar situação de emergência por conta do alto de infestação por larvas do Aedes aegypti no município, o Secretário de Saúde, Pedro Madeiro, já havia determinado a realização de mutirões de limpeza e informação.

Mutirão

Com apoio da Secretaria de Serviços Públicos, o primeiro bairro percorrido foi a Vila Matias, onde 1.177 imóveis foram visitados. Em seguida foram os bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santa Izabel (Cacimbinhas).

O cronograma que prioriza áreas com maior infestação predial levou o mutirão ao bairro Santa Luzia, onde 1.878 imóveis foram visitados, sendo 43 casas em condições de risco devido a quantidade de mato, lixo e entulho encontrados, todas desocupadas.

Em seguida foram visitados os bairros Santa Cecília (Matadouro), Cohab, Loteamento São Gonçalo, Madre Espírito Santo, encerrando no Povoado Palmeira Alta. Agora, o foco da Secretaria de Saúde está na realização de ações de promoção e prevenção, nas escolas e nos postos de saúde, com o pessoal que faz o combate à dengue trabalhando regularmente.

por Fernando Vinícius/Decom