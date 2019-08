PSS PGS Medical divulga lista de aprovados para entrevista

Data: 15/08/2019

A Prefeitura Municipal de Penedo AL, por meio do Instituto de Ciêncía e Tecnologia ICT – Penedo AL, de acordo com o disposto na Lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004 com as alterações da Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, tornam públicas, por meio deste instrumento de divulgação, a LISTAGEM DOS CANDIDATOS HABILITADOS participantes do Processo Seletivo Simplificado – PROGRAMA PGS MEDICAL – Plataforma de Gestão de Saúde Médica, para o preenchimento de 07 vagas de Técnicos de Enfermagem, e CONVOCA os candidatos habilitados para Entrevista.

A entrevista será realizada no dia 19 de agosto do ano corrente, na Sala do PROGRAMA PGS MEDICAL situada no Posto de Saúde Jairo Leite (Rua Francisco Freire, Aterro da Lagoa) – Centro Histórico – Penedo/AL. No horário das 08h às 11:30.

Os candidatos habilitados deverão comparecer no local da Entrevista com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, à hora estabelecida, munidos de documentos de identificação com foto. Atrasos não serão tolerados.

O candidato que não comparecer à Entrevista será considerado desistente no Processo Seletivo.

CANDIDATOS HABILITADOS

Classificação Insc. Nome RG Pontuação 01 014 JÉSSICA NASCIMENTO DOS SANTOS 3663865-0/AL 41 02 019 SANDRA MARIA SANTOS LIMA 3466207-3/SE 40 03 010 ADRIANA DA SILVA SANTOS GOMES 1988599/AL 38 04 018 MARIA JOSÉ SANTOS FARIAS 2000004107068/AL 31 05 020 ROSICLEIDE DA SILVA 34492364/AL 31 06 007 LÍVIA CARLA SANTOS PIMENTEL 3680414-2/AL 29 07 013 VIVIANE DA SILVA SOUZA 3588071-6/AL 27 08 002 IVANILDA SILVA LIMA 2000004109265/AL 26 09 009 RONIVON DO CARMO SANTOS 3106068-4/AL 25 10 004 VALÉRIA BATISTA DOS SANTOS 3445793-3/AL 25 11 016 CINTIA MENDES DANTAS 30932483/AL 24 12 024 VANESSA SANTOS DA CONCEIÇÃO 3522807-5/SE 23 13 017 CÍNTIA SOARES SANTOS 3207751-3/AL 22 14 008 PATRICIA DOS SANTOS 3049203-3/AL

Fonte: Penedo.al.gov.br