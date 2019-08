Semed Penedo realiza reunião sobre Desfile Cívico de Independência

Data: 15/08/2019



Representantes das escolas municipais, estaduais, particulares e o do IFAL ( Instituto Federal de Alagoas) estiveram reunidos na sede da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Penedo), com a Gerente de Eventos Cívicos e Educacionais Kênia Cristina e com a Superintendente de Gabinete da SEMED Laudeci Melo.

Na ocasião foram abordados assuntos referentes ao Desfile Cívico de 07 de setembro de 2019, 197 Anos de Independência do Brasil com o tema: ” Heróis da Pátria “.

Na pauta foram debatidos temas como, horário e local de concentração, comprometimento com a pontualidade, orientação sobre o transporte dos alunos no dia do evento e a pedido dos gestores das unidades de ensino a instalação de banheiros químicos na concentração das escolas e ao longo do percurso.

De acordo com a organização do desfile, em reunião anterior com o comando do 11° Batalhão de Polícia de Alagoas, sediado no município de Penedo, ficou acordado que 3 batedores da Rocam (policiais motorizados) darão suporte ao desfile, principalmente nos locais de maior concentração de pessoas, onde em outros edições uma aglomeração atrasou e atrapalhou a evolução das escolas.

Outro ponto definido junto a SMTT- Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que vem dando durante todas as edições suporte logístico em relação ao trânsito, foi a mudança do local de concentração, antes realizado na Praça São Judas Tadeu, que passará a ocorrer em frente ao colégio Diocesano de Penedo.

Durante a reunião, o regulamento da parada cívica foi entregue a cada representante das escolas. Foi decidido, que este ano haverá dois locais de apresentação com o tempo de 3 minutos cada escola, e em frente ao palanque oficial o tempo será de 5 minutos .

Ficou definido ainda que farão parte da coordenação do desfile: Gabinete do Prefeito, Departamento de Comunicação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração , Secretaria de Serviços Públicos , SMTT. Além das seguintes instituições: Marinha do Brasil, Exército do Brasil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas.

“Contamos com o apoio de todos que estarão engajados nesse grandioso evento para tornar o desfile desse ano ainda mais belo e organizado”, destacou a Secretária municipal de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Penedo.al.gov.br