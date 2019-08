Argel monta CSA com três volantes e Maranhão no ataque

Data: 15/08/2019



O CSA deve ter uma formação mais defensiva diante do Fluminense no próximo domingo (18), pela 15ª rodada do Brasileiro. Sem contar com o meia Didira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Argel Fucks optou pelo volante Naldo no time titular, durante o treinamento desta quinta-feira (15), na AABB, em Ipioca.

A ideia do comandante azulino é aumentar o poder de marcação da equipe diante do Tricolor das Laranjeiras. Fucks também promoveu a entrada de Dawhan na vaga de Jean Kléber, dando mais mobilidade no meio-campo marujo e, formando assim, uma trinca de volantes.

Apesar de já ter atuado como segundo volante no próprio CSA, caberá mais uma vez ao argentino Jonatan Gómez ser o responsável pela criação do time, atuando mais avançado. No ataque, Maranhão ganhou mais uma oportunidade, nesta tarde, entrando no lugar de Ricardo Bueno.

Durante a atividade, Argel promoveu algumas alterações. Hector Bustamante substituiu Maranhão, enquanto Jean Kléber retornou na vaga de Naldo.

Apesar das mudanças, a provável escalação não deve fugir de Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Dawhan, João Vitor e Jonatan Gómez; Maranhão e Alecsandro.

Vice-lanterna do Brasileirão com oito pontos, o CSA sabe da importância de voltar para Maceió com um resultado positivo diante do Fluminense para não deixar o adversário se distanciar na tabela. O Tricolor tem 12 pontos (quatro a mais que o Azulão) e ocupa a 16ª posição da Série A.

por Isaac Simões/Gazetaweb